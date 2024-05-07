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ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 1:0

ФК «Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 1:0
Футбольный клуб «Ростов» уступил «Локомотиву» со счетом 1:0. Игра проходила 6 мая на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Команды встречались в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги. Единственный гол в матче забил полузащитник Антон Миранчук. Он отличился на пятой минуте первого тайма.

Ростовчане пытались отыграть отставание, но сделать это не удалось. После поражения «желто-синие» остались на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. Следующая игра пройдет 11 мая в Казани против «Рубина».
Фото: ФК Ростов
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