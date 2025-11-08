Новости
В Ростовской области отменили беспилотную опасность утром 8 ноября

В Ростовской области отменили беспилотную опасность утром 8 ноября. Уведомление от РСЧС пришло примерно в 6:00.

В регионе режим беспилотной опасности был объявлен вечером 7 ноября. Сообщение от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС пришло около 22:00.

На следующий день утром жителям области сообщили об отбое беспилотной опасности. Как уточнил глава донского региона Юрий Слюсарь, летательные аппараты были перехвачены в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах.

- Люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, - сказал губернатор.
Фото: РСЧС
