Лучшим игроком встречи «Ростов» – «Крылья Советов» стал нападающий Элдор Шомуродов



Лучшим игроком встречи «Ростов» – «Крылья Советов», по мнению болельщиков, стал Элдор Шомуродов. Итоги голосования выставили на официальном сайте «Ростова» 14 августа.



Узбекистанский футболист получил почти 34 процента фанатских голосов. В тройку лидеров также вошли полузащитники Матиас Норманн и Алексей Ионов с результатами 20 и 11 процентов голосов соответственно.



Матч «желто-синих» против ФК «Крылья Советов» состоялся 12 августа на «Ростов Арене». Донской клуб одержал победу со счетом 1:0, благодаря чему вернулся на вторую строчку таблицы РПЛ. Игра стала самым посещаемым матчем в пятом туре Российской Премьер-Лиги – на стадион пришли около 28 тысяч болельщиков.



Нападающий Элдор Шомуродов занимается футболом с шести лет. В 2015 году он завоевал титул одного из лучших молодых футболистов Азии. В ФК «Ростов» футболист из Узбекистана перешел два года назад. В мае 2019 года донской клуб продлил контракт с Шомуродовым на пять лет.