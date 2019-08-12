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Лучшим игроком встречи «Ростов» – «Крылья Советов» стал нападающий Элдор Шомуродов

Лучшим игроком встречи «Ростов» – «Крылья Советов» стал нападающий Элдор Шомуродов
Лучшим игроком встречи «Ростов» – «Крылья Советов», по мнению болельщиков, стал Элдор Шомуродов. Итоги голосования выставили на официальном сайте «Ростова» 14 августа.

Узбекистанский футболист получил почти 34 процента фанатских голосов. В тройку лидеров также вошли полузащитники Матиас Норманн и Алексей Ионов с результатами 20 и 11 процентов голосов соответственно.

Матч «желто-синих» против ФК «Крылья Советов» состоялся 12 августа на «Ростов Арене». Донской клуб одержал победу со счетом 1:0, благодаря чему вернулся на вторую строчку таблицы РПЛ. Игра стала самым посещаемым матчем в пятом туре Российской Премьер-Лиги – на стадион пришли около 28 тысяч болельщиков.

Нападающий Элдор Шомуродов занимается футболом с шести лет. В 2015 году он завоевал титул одного из лучших молодых футболистов Азии. В ФК «Ростов» футболист из Узбекистана перешел два года назад. В мае 2019 года донской клуб продлил контракт с Шомуродовым на пять лет.

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