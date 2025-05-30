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Ожидается Более 50 тысяч зрителей на Суперфинале Кубка России «ЦСКА» — «Ростов»

Ожидается Более 50 тысяч зрителей на Суперфинале Кубка России «ЦСКА» — «Ростов»
На стадионе «Лужники» в Москве 1 июня состоится матч между командами ЦСКА и «Ростов» в рамках Суперфинала Кубка России. Ожидается, что игру посетят более 50 тысяч зрителей.

Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин сообщил, что на матч продано более 50 тысяч билетов. Учитывая вместимость стадиона, ожидается аншлаг.

Напомним, что «Ростов» получил право на участие в Суперфинале, одержав победу над «Спартаком» 15 мая.
Фото: РФС
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