Ожидается Более 50 тысяч зрителей на Суперфинале Кубка России «ЦСКА» — «Ростов»

Фото: РФС

На стадионе «Лужники» в Москве 1 июня состоится матч между командами ЦСКА и «Ростов» в рамках Суперфинала Кубка России. Ожидается, что игру посетят более 50 тысяч зрителей.Директор по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин сообщил, что на матч продано более 50 тысяч билетов. Учитывая вместимость стадиона, ожидается аншлаг.Напомним, что «Ростов» получил право на участие в Суперфинале, одержав победу над «Спартаком» 15 мая.