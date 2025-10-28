ФК "Ростов" укрепил 10-е место в турнирной таблице по итогу 13-го тура РПЛ

Фото: ФК Ростов

Завершился 13-й тур Российской Премьер-лиги. Футбольный клуб «Ростов» по-прежнему занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 15 очков: три победы, четыре поражения и шесть ничьих.В последнем домашнем матче «Ростов» сыграл вничью с «Динамо МХ» со счетом 1:1. Однако игра не обошлась без неприятных сюрпризов. Нападающий Тимур Сулейманов получил травму на 56-й минуте и был вынужден покинуть поле.По предварительным данным, у футболиста выявлено повреждение плечевого сустава, предположительно, связанное с травмой связок, сообщает «Матч ТВ». На данный момент неизвестно, сможет ли он выйти на поле в следующем матче.«Ростов» стремится набрать несколько очков, чтобы догнать «Динамо», которое сейчас находится на восьмом месте. Следует отметить, что «Динамо» тренирует Валерий Карпин, который ранее возглавлял «Ростов».