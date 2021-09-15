«БАРС-РГЭУ» уступил «Локомотиву-Кубань-ЦОП»

Предсезонка продолжается. В этот раз жёлто-синие гостили в Краснодаре, где сыграли с «Локомотивом-Кубань-ЦОП», молодёжкой команды Единой Лиги ВТБ. Ростовчане неплохо смотрелись, но откровенно провалили концовку.Первая четверть прошла под знаком некоторого превосходства подопечных Михаила Старовойтова – 18:13. Вторая часть матча была равной. К большому перерыву «барсы» сохранили хороший отрыв – 33:40. Но в третьей десятиминутке случился почти провал – ростовчане растеряли весь гандикап и перед заключительной частью матча уже проигрывали – 50:53. Решающая часть вчера осталась за хозяевами паркета. «Железнодорожники» на финише встречи продемонстрировали отличную функциональную готовность – 80:65.Лучшим у «БАРС-РГЭУ» был Василий Лахин (11 баллов). У победителей сразу трое набрали по 11 очков – Кирилл Темиров, Алексей Жуканенко и Хасан Кипкеев.17 сентября соперники сойдутся вновь.