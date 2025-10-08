Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Политика

Версия для печати

Экс-глава Цимлянска Павел Разумовский подозревается в халатности

Экс-глава Цимлянска Павел Разумовский подозревается в халатности

В Цимлянске задержали бывшего главу администрации Павла Разумовского. Он подозревается в халатности. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.

По данным следствия, в ноябре 2023 года Разумовский утвердил начальную (максимальную) цену для аукциона на содержание внутригородских дорог и тротуаров. В итоге был заключен контракт по заведомо завышенной стоимости. Ущерб бюджету оценивается более чем в два миллиона рублей.

На Разумовского заведено уголовное дело по статье «Халатность». Чиновнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Добавим, что чиновник был задержан спустя несколько дней после его отставки. Уход Разумовского связывают с критикой губернатора, который приехал с рабочим визитом в Цимлянск.
Фото: администрация Цимлянска
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.