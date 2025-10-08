Экс-глава Цимлянска Павел Разумовский подозревается в халатности

Фото: администрация Цимлянска

В Цимлянске задержали бывшего главу администрации Павла Разумовского. Он подозревается в халатности. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.По данным следствия, в ноябре 2023 года Разумовский утвердил начальную (максимальную) цену для аукциона на содержание внутригородских дорог и тротуаров. В итоге был заключен контракт по заведомо завышенной стоимости. Ущерб бюджету оценивается более чем в два миллиона рублей.На Разумовского заведено уголовное дело по статье «Халатность». Чиновнику избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.Добавим, что чиновник был задержан спустя несколько дней после его отставки. Уход Разумовского связывают с критикой губернатора, который приехал с рабочим визитом в Цимлянск.