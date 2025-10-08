Фото: Дондей

В Ростове жильцы дома на улице Ивановского уже неделю остаются без газа. Отключение произошло после эвакуации одного из подъездов из-за трещины в стене, что потребовало временного расселения. Однако расселили только первый подъезд, а газ отключили во всём здании. По информации на 8 октября, газ до сих пор не подключили, и есть вероятность, что этого не произойдёт.Как отмечает жительница второго подъезда – Ирина, были слухи, что газоснабжение возобновят с 15 октября. Пока подогревают еду и греются жители за счет электрических печей.Эксперты определят, является ли дом аварийным. Если здание будет признано аварийным, все жильцы будут переселены. Если же пятиэтажку признают исправной, начнутся ремонтные работы в третьем подъезде, а для двух других подъездов будет разработана альтернативная система газоснабжения. Проведение экспертизы может занять от 10 до 30 дней, что соответствует требованиям законодательства.На территории присутствует дежурный полицейский. Третий подъезд закрыт на замок. Жителям третьего подъезда разрешено выносить свои вещи из комнат, но прежде показать документы.- Пока вывозим вещи из комнаты, есть ощущения, что мы больше сюда не вернемся, - отмечает Марина Т.Жильцов из третьего подъезда временно разместили в маневренном фонде на улицах Оганова, в микрорайонах Суворовском и Вересаево. Для некоторых людей условия в новом жилье оказались значительно лучше, чем в их комнатах в доме с трещиной.