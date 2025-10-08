Новости
Татьяна Котова продемонстрировала пышную грудь в прозрачном топе

Ростовчанка Татьяна Котова продемонстрировала свою пышную грудь в откровенном топе. Новые фотографии модель опубликовала в социальных сетях 6 сентября.

Котова решила поддержать популярный тренд. Она поставила телефон с камерой в холодильник и начала позировать. Ее выбор наряда был смелым: прозрачный черный топ и отсутствие нижнего белья.

Подписчики оставили комментарии, выражая восхищение смелостью модели. Многие отметили, что Татьяна выглядит отлично и откровенные образы ей очень идут.
Фото: РостовРу
