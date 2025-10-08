Комитет по охране ОКН подал иск в суд за вред, причиненный объекту археологического наследия

Фото: Donday

В связи с ущербом, причиненным археологическому памятнику, уполномоченный орган по охране культурного наследия и гражданин Азова разбираются в суде. Подробности этого дела можно найти в документации Азовского городского суда.Из материалов следует, что мужчина, занявшись возведением фундаментов двух зданий и забора, повредил исторически ценный археологический слой.Следует подчеркнуть, что этот земельный участок находится в границах территории, где расположен археологический объект федерального значения – «Городище Азак-Таны с некрополем». Проведение строительных работ на этой земле является нарушением закона и привело к разрушению культурного слоя археологических памятников на площади около 165,5 квадратного метра. Ущерб оценен в сумму 1,8 миллиона рублей.В мае 2025 года суд удовлетворил иск Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Однако обвиняемый не согласился с этим вердиктом и подал апелляцию. Суд принял апелляционную жалобу к производству и назначил дату нового разбирательства.