Ростовские баскетболисты переиграли «Русичей»

Игры второго этапа чемпионата Суперлиги-2 проводятся в Челябинске. Из шести команд борьбу за трофей продолжат всего три.С первых минут «барсы» ярко обозначили своё игровое преимущество. «Жёлто-синие» сходу повели - 8:0 - и до самого конца игры не позволили сопернику приблизиться. Первая четверть завершилась со счётом 27:21. Во втором отрезке поединка подопечные Михаила Старовойтова ещё больше нарастили разницу. На экваторе матча ростовчане ведут в счёте - 52:39.В третьей и четвёртой десятиминутках «южане» не снижали темп и продолжали нагнетать давление на кольцо оппонента. Игровые отрезки «БАРС-РГЭУ» выиграл - 23:18 и 29:16. Финальная сирена зафиксировала победу ростовчан с крупной разницей - 104:73. В каждом из ключевых показателей ростовский клуб был лучше – это и процент попадания штрафных, двух- и трёхочковых бросков, а главное, увесистое преимущество в подборах - 50:32.Личная статистика самая завидная у Артёма Кузьмина (21 очков, 5 попаданий из-за дуги), Виталия Великанова (16 баллов и 7 подборов) и Григория Комиссаренко (13). У «Русичей» лучшим был Евгений Ярмак, набравший 22 очка.В остальных матчах подгруппы «Нефтехимик» (Тобольск) превзошёл «Динамо» (Ставрополь) - 75:71, а «Челбаскет» (Челябинск) был сильнее «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 89:60. В турнирной таблице «БАРС-РГЭУ» располагается на спасительном третьем месте. 14 марта команда Михаила Старовойтова сыграет с «Динамо» из Ставрополя, а 15-го – с «Челбаскетом».