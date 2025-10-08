Новости
В Ростовской области трое подростков сбежали из реабилитационного центра

В Ростовской области трое подростков сбежали из реабилитационного центра. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

6 октября реабилитационный центр в Егорлыкском районе самовольно покинули 15-летний Степан Низгуренко, 13-летний Ринат Низгуренко и 16-летняя Евгения Варивода.

Сотрудники центра сообщили в полицию о пропаже несовершеннолетних. Правоохранительные органы начали их поиски.

Низгуренко Степан имеет худощавое телосложение, рост – 162 сантиметра, волосы темные, стрижка короткая.

Низгуренко Ринат: возраст – примерно 10-13 лет, худощавого телосложения, рост – 158 сантиметров, волосы темные, короткая стрижка, с челкой.

Евгения Варивода: возраст – около 15-16 лет, рост – 165 сантиметров, волосы каштанового цвета, до плеч.

Если вы заметили подростков, изображенных на фотографии, просим вас позвонить по следующим номерам: 8 (863) 702-04-17 и 8 (863) 702-12-02.
Фото: ГУ МВД по Ростовской области
