Отечественная компьютерная техника становится востребованной у крупных компаний

Фото: ВТБ.

ВТБ приобрел 13 тысяч планшетов KVADRA_T, разработанных российской компанией YADRO, для улучшения взаимодействия с клиентами в офисах и в выездном сервисе банка. Устройства были изготовлены по специальному заказу ВТБ на заводе в Дубне с учетом требований банка по надежности и функциональности.Планшеты работают на операционной системе YADRO kvadraOS, которая обеспечивает технологическую независимость и высокий уровень защищенности. Одним из ключевых факторов выбора стала возможность адаптации ОС под задачи ВТБ, что стало возможным благодаря тесной интеграции программного и аппаратного обеспечения. Это позволяет обеспечить совместимость с сервисными приложениями банка в рамках программы импортозамещения.Планшеты обеспечивают высокое качество обслуживания клиентов в отделениях ВТБ. В настоящее время обсуждаются дальнейшие этапы сотрудничества, включая поставку чехлов с клавиатурой и расширение парка устройств.«ВТБ активно проводит политику импортозамещения оборудования, уделяя особое внимание устройствам для обслуживания клиентов. Переход на отечественные разработки гарантирует технологическую независимость и способствует развитию российского производства», — отметил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ.Сергей Китаев, вице-президент ВТБ, начальник управления поддержки пользователей, добавил, что современные технологии требуют мобильности и универсальности решений, что позволяет ускорить обслуживание клиентов и развивать выездные сервисы.Дмитрий Черкасов, генеральный директор KVADRA, подчеркнул значимость сотрудничества с ВТБ в рамках программы импортозамещения, отметив возможности компании по созданию кастомизированных решений и быстрому реагированию на потребности клиентов.ВТБ ранее сообщал о закупке более 50 тысяч устройств у российских производителей, включая YADRO, «Рикор» и «Аквариус», в 2023-2024 годах. Закупленные планшеты KVADRA_T стали частью этой программы и являются второй поставкой от YADRO после предыдущих 5 тысяч устройств.