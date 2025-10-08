Новости
Городские службы Ростова перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Городские службы Ростова перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин 8 октября.

В ближайшие сутки в Ростове-на-Дону ожидается ухудшение погоды: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20 м/с).

Из-за этого для экстренных и коммунальных служб с 8 октября до полудня 11 октября вводится режим повышенной готовности. Коммунальные службы будут готовы к ликвидации последствий.

Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшие сутки ожидается рекордное выпадение осадков. При норме в 1,3 миллиметра количество осадков превысит 11 миллиметров. Жителей настоятельно просят быть осторожными.
Фото: Ростов ру.
