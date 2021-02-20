«БАРС-РГЭУ» одержал четвёртую победу кряду

В первом круге чемпионата в конце ноября прошлого года команда из столицы Адыгеи дома обыграла ростовчан с крупным счётом - 89:64. Но на этот раз «жёлто-синие» вернули должок.Подшефные Михаила Старовойтова откровенно плохо начали – 0:5 уже на старте. Однако потом удалось оппонента нагнать, и завязалась равная схватка – 15:16 после первой четверти. Примерно то же самое было и во второй части встречи. Порой «бело-голубые» отрывались, но разница в счёте не была крупной. На большой перерыв коллективы отправились при цифрах 34:37 на табло.Решающей стала третья часть матча. Ростовчане в ней были сильнее - 25:12 - и повели в счёте к её концу - 59:49. В четвёртой четверти «Динамо-МГТУ» так и не смогло навязать борьбу, только немного сократило отрыв, и «БАРС-РГЭУ» относительно просто удержал преимущество. Результат – победа донского клуба, 77:71, уже четвёртая кряду в концовке «регулярки».По индивидуальной статистике, в составе хозяев лучшими были Артём Кузьмин (22 балла), Александр Голяхов (14) и Сергей Болотских (12). У «Динамо-МГТУ» самым результативным был Максим Князев (22 очка + 8 подборов).В остальных матчах игрового дня Суперлиги-2 «Челбаскет» (Челябинск) переиграл на своём паркете «Русичей» (Курск) - 97:92, «Чебоксарские Ястребы» разгромили на выезде «МицуБАСКЕТ» (Липецк) - 96:57, «Тамбов» дома был сильнее «Нефтехимика» (Тобольск) - 83:64, а «Барнаул» в родных стенах превзошёл «Динамо» (Ставрополь) - 101:77.Свой очередной матч «барсы» сыграют 28 февраля на выезде против «Барнаула» - заключительный поединок предварительного этапа чемпионата.