Перед судом предстанет мать, которая принесла в магазин сыновей, один из которых был мертв

Фото: СоцСети

В Ростове будут судить мать, которая принесла в пивной магазин двух сыновей-близнецов, один из которых умер. Ее обвиняют за «Покушение на убийство двух лиц, малолетних детей», «Убийство малолетнего», «Неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних родителем».История облетела буквально всю Ростовскую область. В ноябре 2024 года в сети появилось видео, где запечатлена шокирующая картина. Жительница Таганрога принесла в пивной магазин две переноски с мальчиками-близнецами. Один из сыновей был уже мертв.В магазин прибежал супруг и отец детей. Он схватил одного из них и понял, что малыш не подает признаков жизни. На видео с камер видеонаблюдения показано, как он целует и пытается разбудить сына, по попытки безуспешны.На поиски горе-матери вышли все неравнодушные люди. Вскоре ее задержала полиция, женщину отправили под стражу. По версии следствия, малышей при жизни избивали, не кормили, а также оставляли без присмотра. Вероятно, один из братьев погиб по этой причине.Как сообщили в региональной прокуратуре, дело было передано в суд.