«БАРС-РГЭУ» уступил ставропольскому «Динамо»

Мини-турнир за 6-11-е места в Челябинске выходит на финишную прямую. Ростовчане продолжают борьбу за плей-офф.В стартовой четверти чуть лучше были ставропольчане – 19:16. Во второй десятиминутке коллективы стоили друг друга. «Динамо» не смогло оторваться слишком далеко, но своё небольшое преимущество сохранило: 18:18 - во второй четверти и 37:34 - после двух отрезков матча.В третьей части поединка команда Ставрополя в какой-то момент совершила рывок и обеспечила себе более-менее комфортный отрыв перед заключительной четвертью – 56:46. «БАРС-РГЭУ» бился до самого конца и был невероятно близок к камбеку. На последней минуте два точных трёхочковых броска от Артёма Кузьмина и Виталия Великанова уменьшили отрыв до одного-единственного очка – 72:71. Но, увы, ставропольчане всё-таки отстояли победу. Результат - обидный проигрыш, 71:75.По статистическим показателям самыми результативными у «жёлто-синих» были Артём Кузьмин («дабл-дабл» - 19 очков и 11 подборов), Виталий Великанов (12 баллов) и Григорий Комиссаренко (10). У «Динамо» лучшим в этот вечер стал Дмитрий Прокин, набравший 20 очков.В других матчах тура «МицуБАСКЕТ» (Липецк) обыграл «Русичей» (Курск) - 84:72, а «Нефтехимик» (Тобольск) был сильнее «Челбаскета» (Челябинск) - 76:64.В последнем туре 15 марта «БАРС-РГЭУ» сыграет с «МицуБАСКЕТ», а «Нефтехимик» - с «Русичами». Ростовчане продолжат борьбу за трофей Суперлиги-2 только в случае своей победы и проигрыша тоболького коллектива.