Жуткие пробки сковали движение в вечерний час пик в центре Ростова

Фото: Яндекс.Карты

По данным сервиса «Яндекс.Карты», дорожная обстановка в центре Ростова-на-Дону характеризуется серьезными затруднениями, достигая восьми баллов. Наиболее плотный трафик отмечается в центральной и северной частях города.Как сообщают свидетели, ключевой причиной масштабных заторов в центре стали множественные ДТП. Наиболее критическая ситуация сложилась вечером 8 октября на пересечении проспектов Нагибина и Ленина из-за аварии, в которой пострадал мотоциклист. Это спровоцировало пробки на Большой Садовой, проспектах Ворошиловском и Буденновском, а также улицах Красноармейской, Текучева и Мечникова.Замедленное движение наблюдается также на улицах Нагибина, Нансена, Ленина, Немировича-Данченко, Вавилова и Королева.В связи с текущим положением дел, автомобилистам советуют по возможности воздержаться от поездок в центральную часть города и выбрать альтернативные маршруты.