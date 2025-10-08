Ростовчане пожаловались на состояние сквера Оганова

Фото: СоцСети

В Ростове жители пожаловались на благоустройство сквера Оганова. Снимки разместили 7 октября в соцсетях.Напомним, благоустройство сквера Оганова началось в марте 2025 года. Объект был выбран ростовчанами после голосования. Планировалось обустройство пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм, комплексное озеленение. На эти цели было направлено 45 миллионов рублей.Согласно первоначальному паспорту объекта, работы начались 28 марта и должны закончиться уже к 31 октября. Однако на портале госзакупок сроки исполнения контракта изменены – до 31 декабря.До окончания работ на территории осталось 2,5 месяца. Но внешний облик сквера оставляет желать лучшего. В обустроенном за несколько десятков миллионов рублей сквере заметили поваленные фонари, а в покрытии скейт-площадки образовались гигантские дыры. При этом сквер еще даже не сдали. Также жители заметили сломанные конструкции и огромные горы мусора.- Такой реконструкции еще не было… Мусор, грязь, ни лавочек, ни урн, ни фонарей. Озеленения, которое обещали, и близко нет, - пишут жители в соцсетях.Не исключено, что вина лежит не на подрядчике. Территория сквера открыта для посещения и там ходят люди. Жители надеются, что сломанные фрагменты починят до конца этого года.