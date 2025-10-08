Новости
Ветврач из Ростова спасла питона, который получил ожоги от термоковрика

Ветеринарный врач-герпетолог из Ростова спасла сетчатого питона, который получил ожоги от термоковрика. Ветеринарный врач Анастасия Савченко поделилась подробностями необычной истории спасения рептилии.

Самка питона поступила к девушке примерно год назад из Сочи. У нее были страшные ожоги. Их причиной стал термоковрик в вольере. Для того чтобы согреть рептилию, на дно аквариума подложили специальный коврик. Из-за неисправности он почти сжег питомца.

На лечение ушло около года. В настоящий момент 97% ожогов полностью сошли, и даже следов почти не осталось.

Питон долго поджимал наиболее поврежденную часть тела. Из-за этого на одном участке деформировался позвоночник. Специалист говорит, что с этой проблемой справиться практически невозможно.

Анастасия рекомендует сразу обращаться к врачу, если питомец получил ожоги, так как самолечение может привести к гибели рептилии.
Фото: Анастасия Савченко
