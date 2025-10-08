На торги выставили здание пожарной части вблизи Усть-Донецкого порта

Фото: ГИС Торги

В Ростовской области объявлен аукцион по продаже здания пожарной части, расположенного вблизи Усть-Донецкого порта. Объявление о предстоящих торгах было опубликовано на электронной площадке ГИС Торги.Предметом аукциона является земельный надел и расположенное на нем строение нежилого назначения. На продажу выставлены участок земли размером 1 459 квадратных метров и здание площадью 370,1 квадратного метра. Начальная цена лота определена в 1,2 миллиона рублей.Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 октября. Результаты торгов будут объявлены через два дня после завершения периода подачи заявок.