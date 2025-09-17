В Суворовском районе Ростова провели вечер авторской фронтовой песни

Фото: Аркадий Будницкий

В парке 70-летия Победы, расположенном в Суворовском районе, в прошедшее воскресенье состоялся музыкальный вечер “СВОи”, посвященный фронтовой песне. Творческие коллективы города порадовали слушателей исполнением казачьих народных песен и песен времен Великой Отечественной войны. Помимо этого, на мероприятии прозвучали стихи и песни от авторов-исполнителей, посвященные подвигам героев специальной военной операции.Главные события вечера развернулись на центральной аллее парка. Здесь, помимо концертных выступлений, была организована экспозиция патриотических полотен ростовских живописцев и стенды с образцами оружия. Каждый желающий получил возможность ознакомиться с винтовкой Мосина, подержать в руках пистолет-пулемет Шпагина (ППШ) и испытать себя в роли снайпера, посмотрев в прицел СВД. Рядом с выставкой оружия расположилась полевая кухня, где все желающие могли отведать традиционную солдатскую кашу.Организаторами данного мероприятия выступили МАУК “Дирекция парков г. Ростова-на-Дону” и строительная компания “ВКБ-Новостройки”, застройщик Суворовского района. Как подчеркнул инициатор праздника, председатель совета директоров АО “Ростовское” (входит в группу «ВКБ-Новостройки”) Николай Бритвин, замысел проведения фестиваля авторской песни в Суворовском возник несколько лет назад.По его словам, на создание фестиваля его вдохновили публикации Захара Прилепина, в которых говорилось о преобладании в информационном пространстве людей, далеких от культурных ценностей Русского мира. В минувшем году эта идея была предложена администрации города, которая организовала масштабное мероприятие. Но организаторы мечтали о том, чтобы фестиваль авторской песни “СВОи”, зародившийся в Суворовском, ежегодно проводился именно здесь, объединяя людей, любящих свою страну. Это один из проектов общественного объединения “Донская дружина “Русский канон”, также занимающегося такими проектами, как детский патриотический центр “Предтеченский городок”, спортивный клуб “Суворов” и АНО “Парк Темерник”.В мероприятии также приняли участие специальные гости, в числе которых – известная луганская поэтесса Елена Заславская, автор знаменитой композиции “Едут, едут БТРы”. В её стихотворениях о войне и любви звучала мысль о необходимости сохранения человечности, невзирая на обстоятельства. В конце своего выступления она выразила признательность организаторам за приглашение и обратилась к солдатам со словами поддержки и пожеланием скорейшего возвращения домой.“Нашим солдатам, которые воюют сейчас, хочу сказать спасибо за кровь, пролитую за нас и вместо нас. Возвращайтесь живыми и невредимыми. Мы вас ждем с победой!” — завершила свою речь Елена Заславская.Вечер был наполнен разговорами о героях специальной военной операции, почтили память погибших. Вспомнили и о ростовчанине Алексее Бересте, герое Великой Отечественной войны, которому Указом Президента Российской Федерации № 480 17 июля 2025 года было присвоено звание Героя России (посмертно).Владимир Зайченков, один из присутствующих на мероприятии, более 13 лет добивался присвоения этого звания Алексею Бересту, и в текущем году его усилия увенчались успехом. По его словам, мало кто из современников знал точное место установки Знамени Победы. В результате исследований было установлено, что Алексей Берест водрузил знамя на восточном входе в Рейхстаг.Стоит отметить, что прошедший 14 сентября в Суворовском вечер фронтовой авторской песни является лишь начальным этапом большого пути. Организаторы надеются, что в будущем году мероприятие привлечет еще больше участников и зрителей, что позволит большему числу местных жителей проникнуться казачьим духом и почувствовать любовь к своей стране.