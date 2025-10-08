Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

Водителя зажало в искореженном грузовике после жуткого ДТП на М-4 под Ростовом

Водителя зажало в искореженном грузовике после жуткого ДТП на М-4 под Ростовом

В окрестностях Ростова-на-Дону случилась серьезная автомобильная авария, в которой шофер оказался зажат в покореженном большегрузе. Трагическое происшествие имело место 8 октября около 16:26.

По предварительным данным, на 1 083-м километре автодороги М-4 "Дон" в северном направлении произошло столкновение двух грузовых автомобилей. От сильного удара кабина одной из машин была серьезно деформирована. В результате водитель был заблокирован в искореженном грузовике.

На место аварии оперативно прибыли спасательные службы. Дальнейшие обстоятельства ДТП в настоящий момент устанавливаются.
Фото: МБУ АР «УЧПС» Аксайского района.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.