Штормовое предупреждение из-за непогоды объявили в Ростовской области

Фото: Donday

Ввиду надвигающихся сильных дождей и гроз, в Ростовской области введено штормовое предупреждение. Данную информацию донесло до граждан региона областное управление Министерства чрезвычайных ситуаций.Согласно сведениям метеорологов, начиная с 2 часов ночи и до 4 утра, в утренние часы, а также вплоть до вечера 9-го октября, и в течение всего 10-го октября, в некоторых районах донского края существует значительная вероятность появления разнообразных опасных метеорологических явлений. В Ростовской области ожидаются интенсивные осадки, проливные дожди с грозами, градом и шквальным ветром, порывы которого могут доходить до 20 метров в секунду.В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями увеличивается вероятность возникновения экстренных ситуаций. Жителям области рекомендуется проявлять повышенную бдительность и осмотрительность.