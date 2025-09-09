Литрес фиксирует рост интереса к русской классике

Фото: ВТБ.

Книжный сервис Литрес фиксирует устойчивый рост читательского интереса к произведениям, вдохновившим создателей имиджевой рамки «ВТБ – это классика». Об этом свидетельствует статистика за период с 1 января по 31 июля 2025 года по всем моделям монетизации, подготовленная сервисом накануне осеннего премьерного блока ТВ-роликов.Наибольший рост продемонстрировали «Пиковая дама» Александра Пушкина (+ 212,7% к аналогичному периоду 2024 года), «Бесприданница» Александра Островского (+194,26%) и «Вишневый сад» Антона Чехова (+ 132,37%).Более сдержанный рост показали «Му-му» (+92,22%), где в версии Ивана Тургенева Герасим все-таки топит собачку (в отличие от ролика ВТБ). Еще одно произведение Тургенева роман «Отцы и дети», где главный герой Евгений Базаров в финале умирает от тифа, выросло на 75,17% (в ролике нигилист одумался и даже выжил). Роман «Обломов» Ивана Гончарова решили прочитать на 80,22% пользователей Литрес больше, чем годом ранее, а к сюжету «Преступления и наказания» Федора Достоевского обратились на 68,92% читателей больше, чем в аналогичный период 2024 года. Интерес к пьесе «Горе от ума» Александра Грибоедова продемонстрировал рост на 33,19%, а роман Ильфа и Петрова «12 стульев» - на 26,88%.«Классические произведения перечитывают люди всех возрастов: и школьники, и студенты, и те, кто уже давно выпустился из учебных заведений. Имиджевая кампания ВТБ подогревает интерес к известным книгам и охватывает огромную аудиторию – ТВ смотрят во всей стране и за ее пределами. Поэтому вполне объяснимо то, что зрители хотят вновь обратиться к знакомым книгам, к тем, о которых им напомнили с экрана телевизоров. Им интересно освежить в памяти увиденный сюжет, чтобы понять, какой урок, заложенный автором, был актуален в прошлом и какие новые акценты можно увидеть сегодня», - сказала Екатерина Писарева, шеф-редактор группы компаний Литрес.«ВТБ – это классика» – имиджевая кампании ВТБ, запущенная в сентябре 2024 года. Банк выпускает ролики, обыгрывающие сюжеты известных произведений русской классики: создатели показывают альтернативный, «счастливый» финал истории, где герои избегают проблем благодаря банку ВТБ. Режиссеры роликов - известные российские кинематографисты, среди которых Клим Шипенко, Сарик Андреасян, Игорь Гринякин.В сентябре 2025 года на телевизионные экраны вышел новый ролик из серии – он вдохновлен гоголевским «Ревизором». Режиссёром стал Антон Мегердичев, обладатель множества премий и автор самого кассового фильма на территории России и СНГ «Движение вверх» (2017). Креативный продюсер – Яна Завьялова. Главные роли исполнили: Ян Цапник (Городничий), Алексей Варущенко (Хлестаков), Семён Мендельсон (Добчинский), Валерий Трошин (Бобчинский) и Евгений Сидихин (Ревизор).Банк ВТБ выступает генеральным партнером VIII сезона литературной премии «Электронная буква – 2025», организованной группой компаний «Литрес». ВТБ вручит победителям номинаций «Книга года» и «Голос классики» специальные призы. Для участия в новой номинации для чтецов от ВТБ – «Голос классики» – необходимо иметь подтвержденную заявку на основную номинацию «Голос года» и записать авторскую версию аудиокниги из каталога «Классическая литература» Литрес. Запись должна быть выполнена в период с 29 апреля по 11 августа 2025 года.