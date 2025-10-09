В Ростовской области два частных дома пострадали из-за падения беспилотника

Фото: Rostov.ru

Из-за падения беспилотника в Ростовской области пострадали два частных дома. Об этом в своем телеграм-канале 9 октября сообщил губернатор региона Юрий Слюсар.Силами ПВО уничтожили дроны в Родионово-Несветайском районе. БПЛА упал во двор частного дома. В результате повреждения получили: фасад, остекление и входная дверь. Еще в одной постройке выбило стекла.- Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто из людей не пострадал,- сказано в сообщении.