В Ростовской области два частных дома пострадали из-за падения беспилотника

Из-за падения беспилотника в Ростовской области пострадали два частных дома. Об этом в своем телеграм-канале 9 октября сообщил губернатор региона Юрий Слюсар.

Силами ПВО уничтожили дроны в Родионово-Несветайском районе. БПЛА упал во двор частного дома. В результате повреждения получили: фасад, остекление и входная дверь. Еще в одной постройке выбило стекла.

- Быстро потушили огонь и за населенным пунктом в поле, где загорелась сухая трава. Никто из людей не пострадал,- сказано в сообщении.
Фото: Rostov.ru
