- К тушению пожара были привлечены семь спасателей и две единицы спецтехники, - уточнили в донском ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области из горящего дома спасли 14-летнего подростка. Возгорание произошло в Красном Сулине 6 октября.В тот день парень спал в частном доме на улице Луначарского. Неожиданно в проводке произошло короткое замыкание. Из-за этого вспыхнуло пламя. Оно стремительно распространилось по крыше здания. Вскоре площадь возгорания составила 59 квадратных метров.К счастью, дым заметили соседи. Они вызвали пожарных. Прибывшие на место специалисты разбудили подростка и вывели на улицу.