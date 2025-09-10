В Аксае обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны
Возле поймы реки Аксай в Ростовской области обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Саперы обезвредили ее 10 сентября в районе Большого лога.
Оставшиеся в земле снаряды представляют большую опасность даже спустя такое большое время. Взрывчатое вещество может рвануть при случайном внешнем воздействии. Поэтому найденную бомбу решили ликвидировать на месте.
Во время ликвидации авиабомбы жители района могли слышать звуки взрывов. Никакой опасности в районе нет.