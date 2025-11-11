Жители Ростова увидят загадочную комету 3I/ATLAS

Фото: mentoday

В июле 2025 года в Солнечной системе с помощью телескопа ATLAS в Чили обнаружили необычный объект - 3I/ATLAS. Его траектория наводит на мысль о внеземном происхождении. Ученые спорят, является ли это кометой или загадочным объектом из другой цивилизации. Впрочем, находка вызвала широкий резонанс.Ростовский астроном Николай Демин, работающий в парке Горького, утверждает, что 3I/ATLAS - обычная комета.- Она состоит из ледяного ядра диаметром 300-2 000 метров и облака газа и пыли. По составу и движению она похожа на другие межзвездные кометы. Нет доказательств, что это искусственный объект или живое существо, - сказал он.Осенью комета пролетела мимо Марса, Венеры и Солнца, но из-за близости к Солнцу ее не удалось увидеть. Сейчас комета летит к Земле и приблизится максимально 19 декабря.Жители Ростовской области смогут наблюдать ее с середины ноября по конец декабря утром, когда она будет проходить через созвездия Девы и Льва. Однако комета будет очень тусклой. Чтобы ее увидеть, придется использовать мощные телескопы с объективом от 200 до 250 миллиметров.