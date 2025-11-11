Жители Ростова жалуются на массовую вырубку деревьев в Первомайском районе
Жители Ростова жалуются на массовую вырубку деревьев в Первомайском районе. Подробностями поделилась градозащитница Елена Хатламаджиян.
В прошедшую пятницу к женщине обратились горожане с просьбой спасти зеленые насаждения. На углу Днепровского переулка и Ректорской улицы стали рубить деревья. Вдоль дороги образовались кучи веток и бревен.
Жители не верят, что в одном месте все деревья оказались аварийными. Под снос могли пойти и здоровые насаждения.
Вырубка деревьев вредит экологии. Причем на компенсацию такого большого количества срубов уйдет не один год. Неравнодушные горожане планируют попасть к главе района, чтобы разобраться в случившейся ситуации.