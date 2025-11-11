Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Жители Ростова жалуются на массовую вырубку деревьев в Первомайском районе

Жители Ростова жалуются на массовую вырубку деревьев в Первомайском районе
Жители Ростова жалуются на массовую  вырубку деревьев в Первомайском районе. Подробностями поделилась градозащитница Елена Хатламаджиян.

В прошедшую пятницу к женщине обратились горожане с просьбой спасти зеленые насаждения. На углу Днепровского переулка и Ректорской улицы стали рубить деревья. Вдоль дороги образовались кучи веток и бревен.

- Рабочие сказали жителям, что деревья аварийные. Все причем под снос идет. Там, по-моему, одно или два осталось, - сообщила Елена.


Жители не верят, что в одном месте все деревья оказались аварийными. Под снос могли пойти и здоровые насаждения.

- Лет восемь назад  у нас чуть не снесли целый бульвар Новоселов. Благо люди стали стеной. Впоследствии оказалось, что рубить-то и не надо было. И деревья на бульваре до сих пор нас радуют, - рассказала градозащитница.


Вырубка деревьев вредит экологии. Причем на компенсацию такого большого количества срубов уйдет не один год. Неравнодушные горожане планируют попасть к главе района, чтобы разобраться в случившейся ситуации.
Фото: Елена Хатламаджиян
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.