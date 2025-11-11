Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Ростовскую область 11 ноября обрушились магнитные бури

На Ростовскую область 11 ноября обрушились магнитные бури
На Ростовскую область обрушились магнитные бури 11 ноября. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.

Магнитосфера была возбужденной с полуночи 11 ноября. По уровню буря достигнет балла G2. На следующий день Землю будут атаковать новые удары уровня G3-G4 (очень сильная буря).

В этот период метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствие. Необходимо снизить физнагрузки, отказаться от вредной пищи и больше отдыхать.
Фото: Rostov.ru
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.