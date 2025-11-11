На Ростовскую область 11 ноября обрушились магнитные бури

Фото: Rostov.ru

На Ростовскую область обрушились магнитные бури 11 ноября. Об этом информируют специалисты Лаборатории солнечной астрономии.Магнитосфера была возбужденной с полуночи 11 ноября. По уровню буря достигнет балла G2. На следующий день Землю будут атаковать новые удары уровня G3-G4 (очень сильная буря).В этот период метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствие. Необходимо снизить физнагрузки, отказаться от вредной пищи и больше отдыхать.