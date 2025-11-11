Прокуратура начала проверку из-за отключения отопления на Сельмаше в Ростове

Фото: Ростов ру.

Прокуратура начала проверку по факту аварийного отключения отопления в Первомайском районе Ростова-на-Дону. Отопление в микрорайоне Сельмаш было прекращено утром 11 ноября из-за прорыва теплотрассы рядом с домом №94 на проспекте Сельмаш.В связи с этим без тепла остались 53 дома, расположенные между улицами В. Пановой, Металлургической, Воровского и проспектом Сельмаш.Кроме того, на Суворовском микрорайоне уже вторые сутки нет воды, что привело к остановке работы социальных учреждений.