Фото: Дондей

В Ростове четыре многоквартирных дома остались без тепла из-за дефекта на сетях. Сообщили в городской администрации.Заместитель главы города по вопросам ЖКХ Станислав Марченко пояснил, что система теплоснабжения функционирует в обычном режиме, однако есть отдельные проблемы. В данный момент без отопления остаются четыре многоквартирных здания.Марченко уточнил, что без горячего водоснабжения остались дома по адресам: Пушкинская, 49 и Тельмана, 72. Эти дома подключены к транзитной трубе, которая обслуживает ещё три здания.На объекте работает ремонтная бригада, которая устраняет поломку.