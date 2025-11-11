Новости
В Ростове четыре многоквартирных дома остались без тепла из-за дефекта на сетях

В Ростове четыре многоквартирных дома остались без тепла из-за дефекта на сетях. Сообщили в городской администрации.

Заместитель главы города по вопросам ЖКХ Станислав Марченко пояснил, что система теплоснабжения функционирует в обычном режиме, однако есть отдельные проблемы. В данный момент без отопления остаются четыре многоквартирных здания.

Марченко уточнил, что без горячего водоснабжения остались дома по адресам: Пушкинская, 49 и Тельмана, 72. Эти дома подключены к транзитной трубе, которая обслуживает ещё три здания.

На объекте работает ремонтная бригада, которая устраняет поломку.
Фото: Дондей
