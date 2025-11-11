Новости
Убийца 8-летней девочки в Аксайском районе хотел обжаловать приговор

Осужденный на пожизненное за изнасилование и убийство второклассницы из Аксайского района Руслан Шингирей хотел обжаловать приговор. Об этом сообщает Donday.

Сторона защиты 26-летнего дончанина подала апелляцию. Как считают адвокаты, пожизненное наказание для насильника и убийцы ребенка слишком суровое. Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор в силе.

Напомним, что трагедия произошла в мае 2024 года. В поселке Аксайского района 17 мая пропала второклассница. Девочка не вернулась домой из магазина.

Маленькую девочку искали все неравнодушные. Однако вскоре ее тело было найдено в лесополосе. Подозреваемым стал Руслан Шингирей. Во время работы на эвакуаторе он предложил подвезти школьницу домой.

Девочка согласилась. Позже на камерах видеонаблюдения будет видно, как школьница садится в кабину к Руслану.
Как потом признался Шингерей, он вывез ребенка в безлюдное место, изнасиловал, а затем задушил с помощью пакета.

Руслана Шингирея судил суд присяжных. Молодой человек раскаивается в содеянном. Также уверял в том, что апелляцию подавать не будет.

Приговор в законную силу вступил. Наказание Руслан Шингирей будет отбывать в исправительной колонии особого режима.
