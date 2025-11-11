Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Улицу Вавилова в Ростове топит с весны

Улицу Вавилова в Ростове топит с весны


В Ростове-на-Дону на улице Вавилова уже несколько месяцев заливает проезжую часть.
Течь рядом с парком 70-летия Победы появилась весной. Изначально жители района предположили, что это прорвало водопровод.



Жители микрорайона Суворовского писать в администрацию с просьбами устранить течь. К сентябрю у края дороги выкопали водовод, но тот не сильно спас ситуацию — дорогу как заливало, так и заливает всю осень.



Обращения районная администрация направляет городской, та — в Правительство области. Никто не может понять, кому принадлежит гипотетическая труба и есть ли она там вообще. «Водоканал» и «КЭКС» говорят, что нет, и направляют к дирекцию парка.

Сейчас заявку на «Решаем вместе» вообще почему-то отправили администрации Новошахтинска.

Часть ростовчан считает, что на участке просто пробился родник.

— Все понимают, что это родник, — настаивает местная жительница Юлия. — Водоканал точно знает, что водопровода там нет, но думает, что это линия для полива парка.


Жители опасаются, что с приходом морозов дорога превратится в настоящий каток.

— Так когда же, наконец, эту течь устранят? — спрашивает Юлия. — После массового ДТП с первым морозом?


Ситуацию усугубляет то, что на Суворовском уже вторые сутки нет воды из-за аварии. Ростовчане спрашивают, связано ли это со злополучной течью.
Фото: «Решаем вместе»
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.