Улицу Вавилова в Ростове топит с весны

— Все понимают, что это родник, — настаивает местная жительница Юлия. — Водоканал точно знает, что водопровода там нет, но думает, что это линия для полива парка.

— Так когда же, наконец, эту течь устранят? — спрашивает Юлия. — После массового ДТП с первым морозом?

Фото: «Решаем вместе»

В Ростове-на-Дону на улице Вавилова уже несколько месяцев заливает проезжую часть.Течь рядом с парком 70-летия Победы появилась весной. Изначально жители района предположили, что это прорвало водопровод.Жители микрорайона Суворовского писать в администрацию с просьбами устранить течь. К сентябрю у края дороги выкопали водовод, но тот не сильно спас ситуацию — дорогу как заливало, так и заливает всю осень.Обращения районная администрация направляет городской, та — в Правительство области. Никто не может понять, кому принадлежит гипотетическая труба и есть ли она там вообще. «Водоканал» и «КЭКС» говорят, что нет, и направляют к дирекцию парка.Сейчас заявку на «Решаем вместе» вообще почему-то отправили администрации Новошахтинска.Часть ростовчан считает, что на участке просто пробился родник.Жители опасаются, что с приходом морозов дорога превратится в настоящий каток.Ситуацию усугубляет то, что на Суворовском уже вторые сутки нет воды из-за аварии. Ростовчане спрашивают, связано ли это со злополучной течью.