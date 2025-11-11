Улицу Вавилова в Ростове топит с весны
В Ростове-на-Дону на улице Вавилова уже несколько месяцев заливает проезжую часть.
Течь рядом с парком 70-летия Победы появилась весной. Изначально жители района предположили, что это прорвало водопровод.
Жители микрорайона Суворовского писать в администрацию с просьбами устранить течь. К сентябрю у края дороги выкопали водовод, но тот не сильно спас ситуацию — дорогу как заливало, так и заливает всю осень.
Обращения районная администрация направляет городской, та — в Правительство области. Никто не может понять, кому принадлежит гипотетическая труба и есть ли она там вообще. «Водоканал» и «КЭКС» говорят, что нет, и направляют к дирекцию парка.
Сейчас заявку на «Решаем вместе» вообще почему-то отправили администрации Новошахтинска.
Часть ростовчан считает, что на участке просто пробился родник.
Жители опасаются, что с приходом морозов дорога превратится в настоящий каток.
Ситуацию усугубляет то, что на Суворовском уже вторые сутки нет воды из-за аварии. Ростовчане спрашивают, связано ли это со злополучной течью.