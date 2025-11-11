О возможном повышении ставки по семейной ипотеке предупредили жителей Ростовской области

Фото: Нейросеть

В Ростовской области граждан проинформировали о потенциальной корректировке процентной ставки по программе «Семейная ипотека». Согласно заявлению председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова в беседе с РИА Новости, в 2026 году будет введена дифференцированная система процентных ставок по данной программе.Авторы данной инициативы полагают, что при определении процентной ставки по ипотеке необходимо принимать во внимание географическое расположение, тип населенного пункта и состав семьи.На данный момент в данной программе действует единая фиксированная процентная ставка в 6% для всех регионов России.По новой программе планируется, что семьи с одним ребенком смогут рассчитывать на ставку 12%, с возможным уменьшением до 10%. Для семей с двумя детьми рассматривается вариант установки ставки 6%. При появлении третьего ребенка ставка может быть снижена до 4%. Вопрос о размере ставки для многодетных семей, имеющих трех и более детей, еще обсуждается.По словам депутата, законопроект, вводящий такие ставки, может быть рассмотрен и принят уже в текущем году.