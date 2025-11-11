О возможном повышении ставки по семейной ипотеке предупредили жителей Ростовской области
В Ростовской области граждан проинформировали о потенциальной корректировке процентной ставки по программе «Семейная ипотека». Согласно заявлению председателя Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова в беседе с РИА Новости, в 2026 году будет введена дифференцированная система процентных ставок по данной программе.
Авторы данной инициативы полагают, что при определении процентной ставки по ипотеке необходимо принимать во внимание географическое расположение, тип населенного пункта и состав семьи.
На данный момент в данной программе действует единая фиксированная процентная ставка в 6% для всех регионов России.
По новой программе планируется, что семьи с одним ребенком смогут рассчитывать на ставку 12%, с возможным уменьшением до 10%. Для семей с двумя детьми рассматривается вариант установки ставки 6%. При появлении третьего ребенка ставка может быть снижена до 4%. Вопрос о размере ставки для многодетных семей, имеющих трех и более детей, еще обсуждается.
По словам депутата, законопроект, вводящий такие ставки, может быть рассмотрен и принят уже в текущем году.