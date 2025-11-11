В Ростове осудили женщину, которая зарезала своего сожителя ножом

Фото: DonDay

В Ростове 31-летнюю местную жительницу осудили по статье «Убийство».Как сообщили в СУ СКР РФ по Ростовской области, в декабре 2024 года женщина находилась со своим 44-летним сожителем в квартире на Штахановского. Они вместе выпивали алкоголь и о чем-то спорили.В какой-то момент спор перерос в конфликт. В момент вспышки гнева женщина ударила мужчину ножом в грудь, что стало причиной его мгновенной смерти.Суд приговорил женщину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.