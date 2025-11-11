Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове осудили женщину, которая зарезала своего сожителя ножом

В Ростове осудили женщину, которая зарезала своего сожителя ножом

В Ростове 31-летнюю местную жительницу осудили по статье «Убийство».

Как сообщили в СУ СКР РФ по Ростовской области, в декабре 2024 года женщина находилась со своим 44-летним сожителем в квартире на Штахановского. Они вместе выпивали алкоголь и о чем-то спорили.

В какой-то момент спор перерос в конфликт. В момент вспышки гнева женщина ударила мужчину ножом в грудь, что стало причиной его мгновенной смерти.

Суд приговорил женщину к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Фото: DonDay
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.