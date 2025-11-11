В Ростовской области волонтеры ищут пропавшую без вести 14-летнюю школьницу

Фото: Национальный центр помощи Ростовской области

В Ростовской области почти сутки идут поиски пропавшей 14-летней школьницы. Информации о местонахождении Кристины Седневой нет с 10 ноября.Кристина ушла из дома в Миллерово около часа дня. Обеспокоенные родственники, потеряв связь с дочерью, обратились за помощью к волонтерам поисковых организаций и сотрудникам полиции.Приметы пропавшей: рост - около 160 см, отличается худощавым телосложением. Волосы светлые, коротко подстриженные, глаза карие.В день исчезновения на Кристине была черная куртка, темные брюки и кроссовки с черно-белой расцветкой.Всех, кто узнал девушку на фотографии или располагает какой-либо информацией, которая может способствовать ее поиску, просят связаться с ближайшим полицейским участком или позвонить по номеру телефона: 8-928-158-36-12.