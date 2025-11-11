В Ростове зафиксирована самая низкая цена на свинину в Ростовской области

Фото: DonDay

На Дону, по данным Ростовстата на 5 ноября, килограмм свинины в донской столице стоит 402 рубля — дешевле, чем в других городах региона.Средняя цена на говядину в области составляет 651 рубль за килограмм. Самая низкая цена — в Волгодонске – 602 рубля, самая высокая — в Таганроге – 675 рублей.Свинина в среднем продаётся по 423 рубля за килограмм, при этом Ростов — лидер по доступной цене. В Миллерово мясо стоит дороже всего — 445 рублей за килограмм.Курица оценивается в среднем в 230 рублей за килограмм. Самая дешевая — в Миллерово – 218 рублей, самая дорогая — в Волгодонске – 241 рубль.Варено-копченая колбаса в регионе стоит в среднем 696 рублей за килограмм. Самая низкая цена — в Таганроге – 649 рублей, самая высокая — в Шахтах – 751 рубль.Вареная колбаса дешевле копченой — около 575 рублей за килограмм. Самая доступная — в Сальске – 525 рублей, самая дорогая — в Миллерово – 585 рублей.