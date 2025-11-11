Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

На Суворовском в Ростове спустя сутки отключений до сих пор не дали воду

На Суворовском в Ростове спустя сутки отключений до сих пор не дали воду
На Суворовском в Ростове спустя сутки отключений до сих пор не дали воду. Плановые ограничения затянулись на неопределенный срок. \

Департамент ЖКХ уведомил о временном прекращении подачи воды в микрорайоне с населением сто тысяч человек, которое запланировано на 10 ноября и продлится с 05:00 до конца дня. Причина отключения — проведение диагностических работ и устранение неисправности на водопроводной сети.

Отключения были как минимум на десяток улицах включая детские сады и школу.

Вода так и не пришла в назначенное время. Уже больше суток жители остаются без водоснабжения. Люди не могут даже помыть руки или продукты, не говоря уж о том, чтобы принять душ.

Жители с недоверием воспринимают информацию о том, что подача воды планируется к 12:00.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.