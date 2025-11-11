Фото: Дондей

На Суворовском в Ростове спустя сутки отключений до сих пор не дали воду. Плановые ограничения затянулись на неопределенный срок. \Департамент ЖКХ уведомил о временном прекращении подачи воды в микрорайоне с населением сто тысяч человек, которое запланировано на 10 ноября и продлится с 05:00 до конца дня. Причина отключения — проведение диагностических работ и устранение неисправности на водопроводной сети.Отключения были как минимум на десяток улицах включая детские сады и школу.Вода так и не пришла в назначенное время. Уже больше суток жители остаются без водоснабжения. Люди не могут даже помыть руки или продукты, не говоря уж о том, чтобы принять душ.Жители с недоверием воспринимают информацию о том, что подача воды планируется к 12:00.