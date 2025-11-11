В Ростовской области выявили первые случаи гриппа

Фото: Дондей

В Ростовской области медики зафиксировали единичные случаи гриппа. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор на 45-й неделе мониторинга.Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в регионе остаётся ниже эпидемиологического порога. Шесть вирусных инфекций, не связанных с гриппом, активно циркулируют в этом сезоне: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус.К середине ноября в области против гриппа вакцинировано 43,5% населения. Эксперты настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом.