Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области выявили первые случаи гриппа

В Ростовской области выявили первые случаи гриппа
В Ростовской области медики зафиксировали единичные случаи гриппа. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор на 45-й неделе мониторинга.

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями в регионе остаётся ниже эпидемиологического порога. Шесть вирусных инфекций, не связанных с гриппом, активно циркулируют в этом сезоне: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус и респираторно-синцитиальный вирус.

К середине ноября в области против гриппа вакцинировано 43,5% населения. Эксперты настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию до начала эпидемического подъема заболеваемости гриппом.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.