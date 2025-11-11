За захламление вещами в подвале многоквартирного дома ростовчанам грозят штрафы

Фото: Нейросеть

В Ростове-на-Дону жильцам многоквартирных домов могут выписать штраф за хранение личных вещей в подвальных помещениях.Правовое положение подвалов зданий – вопрос, требующий уточнений. В них могут размещаться склады отдельных владельцев квартир, мастерские или небольшие магазины, работающие на условиях аренды. Юрист Анна Павлова объяснила, что ждет жильцов, использующих подвалы как хранилища.Если в подвальном помещении находится сервисное оборудование для дома, то оно считается общей собственностью. Собственники квартир имеют право на владение частью подвала и использование его. Важные решения, например, об аренде или ремонте, принимаются на собрании жильцов. Жильцы могут использовать подвальные помещения для личных нужд, например, для создания кладовок или погребов для хранения продуктов и других запасов, а также складов для крупногабаритных предметов вроде колясок и велосипедов.При использовании подвальных помещений для складирования важно помнить о запретах: нельзя хранить взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы. При установке перегородок нельзя применять горючие материалы. Любые изменения требуют разрешения БТИ и технической экспертизы.Захламление подвалов и лестниц влечет за собой нарушение требований пожарной безопасности и санитарных норм. Управляющие компании должны проверять общее имущество, составляя акты о нарушениях. Если владелец вещей отказывается их убирать, управляющая компания может обратиться в надзорные органы или суд.За нарушение правил содержания подвальных помещений предусмотрена административная ответственность в виде денежных штрафов: до 15 тысяч рублей - для жильцов, до 30 тысяч рублей - для управляющих компаний и до 400 тысяч рублей - для юридических лиц.