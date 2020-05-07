В мае жители Ростовской области увидят зелёную комету

В конце мая к Земле приблизится комета C/2019 Y4 (ATLAS). Она была открыта в декабре 2019-го, и ожидалось, что она станет одной из самых ярких за последние семь лет. Комету обнаружили в ходе поиска потенциально опасных для Земли небесных тел.В течение февраля и марта яркость C/2019 Y4 (ATLAS) постепенно увеличивалась, и специалисты прогнозировали, что в середине мая она будет видна невооружёнными глазом. Однако, как рассказал руководитель донской астрономической обсерватории Валерий Тупицын, в начале апреля ядро кометы стало распадаться. Об этом свидетельствуют снимки, сделанные наземными телескопами.Тем не менее небесное тело, которое состоит уже из нескольких фрагментов, продолжает своё движение, и 23 мая максимально приблизится к нашей планете на расстояние 116 835 937 километров (примерно 304 расстояния от Земли до Луны). Комета будет похожа не на яркий объект, как ожидалось, а на светящееся облако. Его можно увидеть в любительские телескопы при условии безоблачного неба. Из-за газа циана в составе хвоста она визуально будет иметь зелёный или голубоватый оттенок.C/2019 Y4 (ATLAS) будет пролетать на высоте 40 градусов над горизонтом, так что наблюдать за ней можно будет из окон домов или с крыши.