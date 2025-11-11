Новости
На Дону спустя три года сняли карантин по томатной моли

В Ростовской области упразднили карантинные мероприятия, введенные ранее в связи с выявлением южноамериканской томатной моли.
Данный вредитель несет существенную опасность для томатов, а также для картофеля, баклажанов и сладких перцев. Деятельность моли может спровоцировать снижение урожайности на 70-80% и привести почти к полной утрате урожая.

Как уточнили в Россельхознадзоре по Ростовской области, в Самарском сельском поселении в 2022 году инспекторы надзорного ведомства обнаружили очаги распространения южноамериканской томатной моли. Из-за чего на площади более 284 гектаров ввели фитосанитарный режим.

Карантинные меры были сняты через три года, так как за этот период времени повторных случаев заражения вредителем не было зарегистрировано.
