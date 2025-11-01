Жителей Ростовской области информируют о плановых отключениях телевидения и радио с 5 ноября

Фото: нейросеть

В Ростовской области после праздников ожидаются отключения тв- и радиосигнала. Связано это с профилактическими работами. График работ можно найти на сайте РТРС.Например, 5 ноября профилактические работы пройдут в слободе Дегтево Миллеровского района. В это время, с 11:00 до 17:00, местные жители не смогут смотреть телепередачи или слушать радио.6 ноября аналогичные отключения ожидаются в хуторе Мирном Егорлыкского района. Трансляция будет недоступна с 10:00 до 16:00.Также 6 и 7 ноября в Белой Калитве жители столкнутся с временным отсутствием теле- и радиосигнала. Запланированные отключения будут проходить с 8:00 до 17:00 по московскому времени.В пятницу, 7 ноября, перебои затронут поселок Чертково. Работы пройдут с 11:00 до 17:00 и повлияют на работу примерно двадцати каналов, входящих в состав мультиплексов РТРС-1 и РТРС-2.К числу наиболее популярных телеканалов, которые могут отключиться, относятся СТС, РЕН ТВ, Спас, Пятница, ОТР, НТВ, Первый канал, Матч ТВ, Карусель, ТНТ и Россия 1. Также прервется вещание радиостанций «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».