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На новой рабочей неделе в Ростовской области ожидаются перебои в работе радио и ТВ

На новой рабочей неделе в Ростовской области ожидаются перебои в работе радио и ТВ
В Ростовской области ожидаются перебои в работе радио и телевидения. Информация об этом размещена на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Сигнал пропадет в слободе Дегтево Миллеровского района 26 июня. Проблемы могут возникнуть в период времени с 00:00 до 21:00.
На следующий день, 27 июня, с неполадками могут столкнуться жители Ростова-на-Дону. В донской столице перебои в вещании будут происходить с 09:00 до 20:00. В хуторе Земцов Боковского района произойдет аналогичная ситуация. Там сигнала не будет на час дольше – до 21:00.

Жители города Миллерово 28 июня не смогут посмотреть некоторые любимые каналы на ТВ с 09:00 до 21:00.

Неполадки связаны с профилактическими и другими плановыми работами. Однако они могут быть отменены в связи с непогодой. Напомним, что в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.
Фото: Ростов.РУ
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