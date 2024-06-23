На новой рабочей неделе в Ростовской области ожидаются перебои в работе радио и ТВ

Фото: Ростов.РУ

В Ростовской области ожидаются перебои в работе радио и телевидения. Информация об этом размещена на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).Сигнал пропадет в слободе Дегтево Миллеровского района 26 июня. Проблемы могут возникнуть в период времени с 00:00 до 21:00.На следующий день, 27 июня, с неполадками могут столкнуться жители Ростова-на-Дону. В донской столице перебои в вещании будут происходить с 09:00 до 20:00. В хуторе Земцов Боковского района произойдет аналогичная ситуация. Там сигнала не будет на час дольше – до 21:00.Жители города Миллерово 28 июня не смогут посмотреть некоторые любимые каналы на ТВ с 09:00 до 21:00.Неполадки связаны с профилактическими и другими плановыми работами. Однако они могут быть отменены в связи с непогодой. Напомним, что в Ростовской области объявили штормовое предупреждение.