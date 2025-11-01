Фото: ГУ МВД Ростовской области

В Ростовской области руководителя аптеки обвиняют в нелегальных поставках сильнодействующих препаратов. Информацию предоставили в областном управлении МВД.Задержание подозреваемых проводилось в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. В донской столице был задержан 30-летний мужчина, занимающий должность управляющего в одной из аптек города. Следствие предполагает, что он играл главную роль в организации нелегальных поставок контролируемых препаратов в другой регион.В деле о незаконном обороте сильнодействующих веществ с целью сбыта также фигурирует житель Мурино, который являлся постоянным оптовым покупателем у ростовчанина.Известно, что рецепты на эти препараты выписываются врачами пациентам, страдающим эпилепсией. Однако житель Мурино продавал их через интернет всем желающим, не требуя рецепта. Благодаря этим продажам подозреваемый смог открыть собственную аптеку в Москве.В Ростове-на-Дону владелец аптеки имел разрешение на приобретение и розничную продажу этих веществ. Он законно закупал их и направлял на черный рынок, в том числе через свою аптеку на юге страны.В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта. Ростовчанину грозит до восьми лет тюремного заключения.