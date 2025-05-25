Перебои в телерадиовещании ожидаются на новой рабочей неделе в Ростовской области

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В Ростовской области будут временные перебои с телерадиовещанием. График отключений опубликован специалистами РТРС.26 мая жители слободы Дегтево Миллеровского района столкнутся с отключением сигнала с 11:00 до 17:00. 27 мая с 10:00 до 16:00 аналогичные проблемы возникнут в селе Ефремовка Неклиновского района.28 мая профилактические работы приведут к перебоям в поселке Чертково с 11:00 до 17:00. 29 мая с 10:00 до 16:00 сигнал будет отсутствовать в хуторе Мирном Егорлыкского района. Завершатся отключения 30 мая в хуторе Керчик-Савров Октябрьского района, где проблемы с вещанием продлятся с 11:00 до 17:00.Перебои связаны с проведением профилактических работами на сети.