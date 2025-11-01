За три часа ночью 1 ноября над Ростовской областью сбили четыре дрона

Фото: DonDay

Согласно данным, предоставленным Министерством обороны Российской Федерации, в течение трехчасового периода в воздушном пространстве Ростовской области были нейтрализованы четыре беспилотника.В частности, 1 ноября, в период с 20:00 до 23:00, была предотвращена атака 29 дронов, направленная на различные регионы России.Большая часть беспилотников была перехвачена над акваторией Черного моря, где было сбито 21 устройство. Помимо этого, четыре дрона были уничтожены над ростовским регионом, три - над территорией Республики Крым, и один беспилотный летательный аппарат был сбит в воздушном пространстве Курской области.