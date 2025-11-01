Новости
В Ростове Виталия Сабадаша назначили заместителем руководителя Западного МСУТ СК России

В Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России произошли изменения в руководстве. Согласно сегодняшнему заявлению пресс-службы ведомства, 1 ноября Виталий Сабадаш назначен на должность заместителя руководителя управления.

Виталий Васильевич Сабадаш, родившийся 12 декабря 1981 года в Армавире Краснодарского края, получил высшее юридическое образование в 2003 году, окончив Ставропольский государственный университет.

Его профессиональная карьера началась в 2003 году с должности следователя в прокуратуре города Аргуна Чеченской Республики. Далее он последовательно продвигался по служебной лестнице, занимая позиции старшего следователя в прокуратуре Аргуна, следователя прокуратуры Грачевского района Ставропольского края, а также старшего следователя в отделе по расследованию преступлений следственного управления прокуратуры Ставропольского края.

Позднее он был переведен на должность старшего следователя отдела по особо важным делам в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю, после чего стал заместителем руководителя Изобильненского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Ставропольскому краю.

Начиная с 2010 года, он занимал руководящие посты в нескольких межрайонных следственных отделах, входящих в состав следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.
Фото: Западное МСУТ СК России
